10 Mart koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1309 oldu, 9 bin 193 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 649 bin 862'ye yükseldi.