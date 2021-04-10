10 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 735 Kovid-19 testi yapıldı, 52 bin 676 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 248 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 702’ye yükseldi.



Toplamda 41 milyon 297 bin 580 test yapıldı. Bugün yapılan 302 bin 735 testten, 52 bin 676 yeni vaka sayısı, 2 bin 497 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 798 bin 333, bugün iyileşen 32 bin 539 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 301 bin 217’ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 739 olduğu açıklandı.