10 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
10 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı
SAĞLIK 10.01.2021, 17:47 10.01.2021, 19:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ocak koronavirüs tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, ''Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim.'' ifadelerini kullandı.
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