100 kişiden 32’si obez!

Veriler korkuttu çünkü Türkiye obezite listesinde Avrupa’nın zirvesine dünyanın da 4. Sırasına yerleşti.

Sağlık bakanlığı verilerine göre 4 kişiden 3’ü hareketsiz yaşam sürüyor, yani tehlike her geçen gün artıyor.

Türkiye’de obezite kadınlarda daha sık görülüyor çünkü son verilere göre kadınların 39.1’i erkeklerin ise 24.6’sı obez.

Uzmanlara göre pandemi süreci de obeziteyi tetikledi tablonun daha da kötüye gitmemesi için formülde belli.

Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü ise Aksu Haber Muhabiri Murat Baltacı’ya yaptığı özel açıklamada vatandaşların nasıl obezden korunması hakkında bilgiler paylaştı.

HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI