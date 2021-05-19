100 kişiden 32’si obez!
Çağın hastalığı obezitede veriler iç açıcı değil…. Çünkü Türkiye'de 100 kişiden 32'si obez. Ve o rakamlarla Avrupa'nın zirvesine, dünyada da 4. sıraya çıktı Türkiye.
SAĞLIK 19.05.2021, 12:05 19.05.2021, 20:36
Veriler korkuttu çünkü Türkiye obezite listesinde Avrupa’nın zirvesine dünyanın da 4. Sırasına yerleşti.
Sağlık bakanlığı verilerine göre 4 kişiden 3’ü hareketsiz yaşam sürüyor, yani tehlike her geçen gün artıyor.
Türkiye’de obezite kadınlarda daha sık görülüyor çünkü son verilere göre kadınların 39.1’i erkeklerin ise 24.6’sı obez.
Uzmanlara göre pandemi süreci de obeziteyi tetikledi tablonun daha da kötüye gitmemesi için formülde belli.
Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü ise Aksu Haber Muhabiri Murat Baltacı’ya yaptığı özel açıklamada vatandaşların nasıl obezden korunması hakkında bilgiler paylaştı.
HABER – EMRE ATAÇ – MURAT BALTACI
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