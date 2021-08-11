11 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 11.08.2021, 20:37
Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. 128 kişi vefat etti. 278 bin 263 bin test yapıldı. 16 bin 363 kişi daha COVID-19'u yendi.
Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun" dedi.
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