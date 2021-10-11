11 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 11.10.2021, 19:43 11.10.2021, 21:10
11 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 15 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVID-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." dedi. 

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