11 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 46 COVID-19 testi yapıldı, 22 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 30 bin 144 kişi iyileşti, 259 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 22 bin 923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması, tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." dedi.