11 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 63 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 290’e yükseldi.
Toplamda 34 milyon 694 bin 624 test yapıldı. Bugün yapılan 146 bin 386 testten, 14 bin 46 yeni vaka sayısı, 821 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 835 bin 989 olduğu, bugün iyileşen 9 bin 231 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 659 bin 93’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise bin 310 olduğu açıklandı.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''COVID-19’dan, gripten bahsedermiş gibi bahsedeceğimiz günler de gelecek: “Üzerinize afiyet! Biraz Korona olmuşum.” O günlerle arayı açmayalım. Yolu birlikte kısaltalım.'' ifadelerini kullandı.
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