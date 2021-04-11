11 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2548 oldu, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e yükseldi.