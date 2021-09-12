12 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Son 24 saatte 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi, 243 kişi hayatını kaybetti, 25 bin 616 kişi sağlığına kavuştu

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı.

243 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 616 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,94 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 101 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 51 milyon 536 bin 13'ü birinci doz, 40 milyon 305 bin 712'si ikinci doz, 9 milyon 413 bin 573'ü üçüncü doz olmak üzere 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Kilis, Edirne,Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Amasya, Aydın, Antalya ve Balıkesir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.