Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 763 vaka tespit edildi, 97 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.