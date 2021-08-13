13 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 13.08.2021, 18:30 13.08.2021, 19:37
Türkiye'de son 24 saatte 285 bin 242 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 372 kişinin testi pozitif çıktı, 16 bin 492 kişi iyileşti, 157 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım." dedi.
Vaka sayılarındaki azalma henüz istediğimiz seviyede değil. Daha çok bağışıklık kazandıkça ve tedbirlere uydukça başarılı olacağız. Yarın daha güvenli olsun istiyorsak bugün daha tedbirli olalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/m4pJrLBeI8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2021
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|5. Burnley
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|13. M. United
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|14. Newcastle
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|Takımlar
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|3. Atletico Madrid
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