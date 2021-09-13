13 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 24 bin 613 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 13.09.2021, 19:06 13.09.2021, 19:24
13 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 24 bin 613 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.

#koronavirüs #Sağlık Bakanlığı #Fahrettin Koca #aşı #doz #Vefat #pozitif #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
İmsak 04:37
Güneş 06:00
Öğle 12:35
İkindi 16:11
Akşam 19:00
Yatsı 20:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0