13 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 24 bin 613 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 13.09.2021, 19:06 13.09.2021, 19:24
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Eylül 2021
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:00
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:11
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:18
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Göztepe
|4
|5
|12. Kasımpaşa
|4
|5
|13. Antalyaspor
|3
|4
|14. Alanyaspor
|3
|3
|15. Sivasspor
|4
|2
|16. Adana Demirspor
|4
|2
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|4
|1
|19. Başakşehir
|4
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|9
|3. Eyüpspor
|4
|9
|4. Erzurumspor
|4
|9
|5. Ankaragücü
|4
|8
|6. Tuzlaspor
|3
|7
|7. Samsunspor
|3
|6
|8. Bandırmaspor
|4
|6
|9. Adanaspor
|4
|5
|10. Ankara Keçiörengücü
|4
|4
|11. Altınordu
|4
|4
|12. Kocaelispor
|4
|4
|13. İstanbulspor
|3
|3
|14. Boluspor
|3
|3
|15. Balıkesirspor
|2
|3
|16. Denizlispor
|4
|3
|17. Menemenspor
|4
|3
|18. Bursaspor
|4
|1
|19. Gençlerbirliği
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Man City
|4
|9
|5. Brighton
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|9
|7. West Ham
|4
|8
|8. Everton
|3
|7
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
|13. Wolverhampton
|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|3
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Osasuna
|4
|5
|10. Rayo Vallecano
|4
|4
|11. Villarreal
|3
|3
|12. Levante
|4
|3
|13. Real Betis
|3
|2
|14. Elche
|3
|2
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|3
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|3
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
Günlük GazetelerTümü