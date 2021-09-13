13 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 24 bin 613 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 COVID-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 26 bin 52 kişi iyileşti, 231 kişi hayatını kaybetti.

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, “Bu akşam itibariyle, en az 2 doz aşı yaptıranlarımızın sayısı 40.635.924. Aşı oranı arttıkça toplum bağışıklığına yaklaşmış olacağız. Vaka sayılarının ve buna bağlı olarak da can kayıplarımızın azalması, çift doz aşıların tamamlanma hızına, tedbirlere uyuma bağlı." dedi.