13 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
SAĞLIK 13.02.2021, 20:00 13.02.2021, 20:19
Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti.
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