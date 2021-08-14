14 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 14.08.2021, 19:37
Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 949 kişinin testi pozitif çıktı, 15 bin 364 kişi iyileşti, 145 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak zorundayız." dedi.
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