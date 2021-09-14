14 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 276
Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 14.09.2021, 19:02 14.09.2021, 19:49
GÜNLÜK VAKA SAYISI 27 BİN 802
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 334 bin 535 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
UYGULANAN DOZ MİKTARI 103 MİLYONU AŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 51 milyon 979 bin 208, 2. doz uygulanan aşı miktarı 40 milyon 921 bin 431, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 9 milyon 562 bin 25 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 103 milyon 1 bin 616.
BAKAN KOCA: YENİ CAN KAYBIMIZ 276
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yeni can kaybımız 276. Daha önce tabloda belirtilen vakalardan 276’sı bugün ölümle sonuçlandı. Aşıda ve tedbirlerde birlik ve beraberliği sağlarsak; kısa sürede vaka sayıları, ardından da can kayıpları hızla düşer. Salgına karşı başarının şartı birlik ve istikrardır."
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