15 Ekim Türkiye'de koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 536 COVID-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Ardahan ve Antalya iki doz aşılamada yüzde 75'i aşarak mavi kategoriye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.