15 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 28 bin 224 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 15.09.2021, 19:24 15.09.2021, 21:11
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 224 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 28 bin 536 oldu.
"TEMASIN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28.224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir." ifadelerini kullandı.
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