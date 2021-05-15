15 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 15 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 472 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1084oldu, 38 bin 814 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 932 bin 838'e yükseldi.