15 Ocak koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, ölü sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, günün güncel verilerini paylaştı.

Bugünkü tabloya göre, son 24 saat içerisinde 167 bin 211 kişiye koronavirüs testi yapıldı.

8 BİN 314 VAKA

Yapılan testler sonucu 8 bin 314 kişinin virüse yakalandığı belirlendi.

Hastanede tedavi gören hastalardan iyileşenlerin sayısı ise 9 bin 109 oldu.

169 CAN KAYBI

Tedavi altındaki 169 kişi de virüse yenik düşerek yaşamını yitirdi.