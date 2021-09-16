16 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! 28 bin 118 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 16.09.2021, 17:58 16.09.2021, 19:38
Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 249 oldu.
"TEMASIN ÇOK YOĞUN OLDUĞU BİR DÖNEMDEYİZ"
Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz.." ifadelerini kullandı.
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