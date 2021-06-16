16 Haziran koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 548'i semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 221 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 71 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 950'ye, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 348 bin 249'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 632 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e yükselirken, ağır hasta sayısı 881 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.