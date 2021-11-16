16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 16 Kasım koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Son 24 saatte 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi, 227 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 447 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı.
227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı.
227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.
Kapalı mekânlarda artık daha fazla zaman geçireceğiz. Maske ve mesafe tedbirlerine uyum azaldığı için virüsün yayılma riski artacak. Yaşlıların gençlerle bir arada yaşadığı KALABALIK AİLELERİN fertleri dışarıda tedbirlere daha çok dikkat etmeli ve eksik aşılarını tamamlamalıdır. pic.twitter.com/3nt1mWr29g— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2021
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