16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Son 24 saatte 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi, 227 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 447 kişi sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı.

227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 514 COVID-19 testi yapıldı, 25 bin 101 kişinin testi pozitif çıktı.

227 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 447 oldu.