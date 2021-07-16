16 Temmuz koronavirüs ve aşı tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı!

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 229 bin 582 COVID-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı.

35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,45, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 32,07 olarak kayda geçti.

Aşılananların sayısı 62 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı, 38 milyon 765 bin 635'i birinci doz, 19 milyon 904 bin 709'u ikinci doz, 3 milyon 574 bin 478'i üçüncü doz olmak üzere toplam 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Bilecik oldu.

Balıkesir, aşılamada yüzde 75'i geçen 5. il oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane olarak sıralandı.