17 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 692 yeni vaka tespit edildi. 183 kişi vefat etti. 14 bin 636 kişi COVID-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Bugün toplam 294 bin 561 bin test uygulandı.

Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs verileri yayımlandı.

Son 24 saatte 294 bin 561 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." dedi.