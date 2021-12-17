17 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.
SAĞLIK 17.12.2021, 18:15 17.12.2021, 19:37
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 857 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 141 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi.
"Vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hatırlatma dozu Türkiye’de erken uygulanmaya başladı ve ani vaka artışları yaşanmadı. Bu doz, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini de artırıyor. Belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımızın hatırlatma dozunu yaptırmasını ısrarla öneriyoruz." dedi.
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