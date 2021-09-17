17 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 17.09.2021, 19:52 17.09.2021, 20:05
17 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 23 bin 197 kişi iyileşti, 237 kişi hayatını kaybetti.

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