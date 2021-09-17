17 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 17.09.2021, 19:52 17.09.2021, 20:05
Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 23 bin 197 kişi iyileşti, 237 kişi hayatını kaybetti.
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|P
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|4
|10
|2. Trabzonspor
|4
|10
|3. Fenerbahçe
|4
|10
|4. Konyaspor
|4
|10
|5. Galatasaray
|4
|8
|6. Hatayspor
|4
|7
|7. Karagümrük
|4
|7
|8. Kayserispor
|4
|7
|9. Altay
|4
|6
|10. Malatyaspor
|4
|6
|11. Alanyaspor
|4
|6
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Kasımpaşa
|4
|5
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|4
|4
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|4
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|2
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|4
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|4
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|9
|7. Kocaelispor
|5
|7
|8. Boluspor
|4
|6
|9. Samsunspor
|4
|6
|10. Bandırmaspor
|5
|6
|11. Denizlispor
|5
|6
|12. Menemenspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Bursaspor
|5
|4
|15. Ankara Keçiörengücü
|5
|4
|16. Altınordu
|5
|4
|17. Gençlerbirliği
|5
|4
|18. İstanbulspor
|4
|3
|19. Balıkesirspor
|4
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|4
|10
|2. Chelsea
|4
|10
|3. Liverpool
|4
|10
|4. Everton
|4
|10
|5. Man City
|4
|9
|6. Brighton
|4
|9
|7. Tottenham
|4
|9
|8. West Ham
|4
|8
|9. Leicester City
|4
|6
|10. Brentford
|4
|5
|11. Crystal Palace
|4
|5
|12. Aston Villa
|4
|4
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|4
|3
|14. Southampton
|4
|3
|15. Watford
|4
|3
|16. Arsenal
|4
|3
|17. Leeds United
|4
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Newcastle
|4
|1
|20. Norwich City
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Valencia
|4
|10
|3. Atletico Madrid
|4
|10
|4. Real Sociedad
|4
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|8
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Barcelona
|3
|7
|8. Mallorca
|4
|7
|9. Real Betis
|4
|5
|10. Elche
|4
|5
|11. Osasuna
|4
|5
|12. Rayo Vallecano
|4
|4
|13. Villarreal
|3
|3
|14. Levante
|4
|3
|15. Espanyol
|4
|2
|16. Cádiz
|4
|2
|17. Granada
|4
|2
|18. Celta de Vigo
|4
|1
|19. Getafe
|4
|0
|20. Deportivo Alaves
|3
|0
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