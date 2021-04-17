17 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 17 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 17.04.2021, 18:16 17.04.2021, 19:36
Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 606 kişinin testi pozitif çıktı, 288 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 240 oldu, 52 bin 184 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 643 bin 734'e yükseldi.
17°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Nisan 2021
|İmsak
|04:22
|Güneş
|05:48
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:16
|Yatsı
|20:37
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Hatayspor
|33
|50
|7. Gaziantep FK
|32
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|33
|36
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Adanaspor
|30
|34
|14. Balıkesirspor
|30
|32
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|30
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|31
|38
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|31
|33
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|31
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü