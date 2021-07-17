17 Temmuz koronavirüs ve aşı tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı!

UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 860 bin 587 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 20 milyon 351 bin 388 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 62 milyon 816 bin 975 oldu.