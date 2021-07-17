17 Temmuz koronavirüs ve aşı tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı!
Türkiye'de son 24 saatte 234 bin 161 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 17.07.2021, 19:49
UYGULANAN DOZ MİKTARI TOPLAMDA 63 MİLYONA YAKLAŞTI
Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 38 milyon 860 bin 587 olurken, 2. doz uygulanan aşı miktarı ise 20 milyon 351 bin 388 oldu.
Toplam uygulanan doz miktarı ise 62 milyon 816 bin 975 oldu.
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|P
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|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
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|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
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|40
|60
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|40
|60
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|40
|58
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|51
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|40
|50
|12. Başakşehir
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|48
|13. Rizespor
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|48
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|O
|P
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|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
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|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
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|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
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|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
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|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
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|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
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|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
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|38
|69
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|38
|67
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|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
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|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
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|38
|55
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|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
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|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
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