18 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 24 bin 23 kişi iyileşti, 221 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayıları

(18 Eylül: 26.161

17 Eylül: 27.692

16 Eylül: 28.118

15 Eylül: 28.224

14 Eylül: 27.802

13 Eylül: 24.613

12 Eylül: 21.352)

Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.