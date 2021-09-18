18 Eylül koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 24 bin 23 kişi iyileşti, 221 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA: SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son 1 haftanın vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Vaka sayıları
(18 Eylül: 26.161
17 Eylül: 27.692
16 Eylül: 28.118
15 Eylül: 28.224
14 Eylül: 27.802
13 Eylül: 24.613
12 Eylül: 21.352)
Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım.
VAKA SAYILARI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2021
18 Eylül: 26.161
17 Eylül: 27.692
16 Eylül: 28.118
15 Eylül: 28.224
14 Eylül: 27.802
13 Eylül: 24.613
12 Eylül: 21.352
Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım. pic.twitter.com/Dm24auCsZl
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|P
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|1
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|5
|0
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|5
|11
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|4
|10
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|10
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|0
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