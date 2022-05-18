18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 443 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 443 vaka tespit edildi.