18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 18.05.2022, 21:02 18.05.2022, 21:08
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, bin 443 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 18 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 443 vaka tespit edildi.
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|37
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|37
|61
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|37
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|37
|58
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|37
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|37
|52
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|51
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|35
|49
|9. Samsunspor
|35
|48
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|35
|48
|11. Keçiörengücü
|35
|48
|12. Boluspor
|35
|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
|16. Bursaspor
|35
|41
|17. Kocaelispor
|35
|41
|18. Menemen Belediyespor
|35
|38
|19. Balıkesirspor
|35
|12
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|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
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|89
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Tottenham
|37
|68
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|37
|66
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|37
|58
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|37
|56
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|37
|51
|9. Leicester City
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|48
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|37
|48
|11. Brentford
|37
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|12. Newcastle
|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
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|36
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|37
|40
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|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
|19. Watford
|37
|23
|20. Norwich City
|37
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|85
|2. Barcelona
|37
|73
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|37
|68
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|37
|67
|5. Real Betis
|37
|64
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
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|37
|47
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|37
|46
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|37
|45
|12. Rayo Vallecano
|37
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Getafe
|37
|39
|15. Elche
|37
|39
|16. Granada
|37
|37
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|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|37
|32
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|37
|31