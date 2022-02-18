18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Son 24 saatte 463 bin 855 COVID-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı.
264 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 94 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,82, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 144 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 144 milyon 730 bin 193'e yükseldi.
En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul’da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek. pic.twitter.com/bY0v1CnB0V— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 18, 2022
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|24
|40
|6. İstanbulspor
|23
|39
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|23
|36
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|24
|33
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|31
|10. Keçiörengücü
|24
|31
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|30
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|30
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|28
|15. Kocaelispor
|23
|27
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|24
|17. Denizlispor
|24
|24
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|24
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|11
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|O
|P
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|25
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|24
|47
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|41
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|39
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|37
|8. Tottenham
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|33
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|22
|27
|12. Aston Villa
|23
|27
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|26
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|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|23
|21
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|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
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|54
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|50
|3. Real Betis
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|43
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|39
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|24
|39
|6. Real Sociedad
|23
|38
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|36
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
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|30
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|26
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|24
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|20
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|24
|19
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