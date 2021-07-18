18 Temmuz koronavirüs ve aşı tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı!
Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 COVID-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 5 bin 835 kişi iyileşti, 66 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 18.07.2021, 20:31
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın, İzmir ve Tekirdağ'ın da maviye yaklaştığını söyledi.
Bakan Koca, "Aydın, İzmir ve Tekirdağ maviye yaklaştı. Tedbirlere taviz vermeden uyalım. Bayramda tedbirlere uymak bayram sonrasını da bayram eder." dedi.
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|31
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