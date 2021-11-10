18 yaş ve üzerine hatırlatma dozu yapılacak

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş ve üzeri tüm vatandaşların yarından itibaren hatırlatma dozu aşılarını olabileceğini belirtti.