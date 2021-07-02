18 yaş ve üzerinin yüzde 57'si aşılandı
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70" dedi.
SAĞLIK 02.07.2021, 11:35 02.07.2021, 11:43
Türkiye'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor.
1 Temmuz 23.19 itibarıyla toplam aşılananların sayısı 50 milyon 750 bin 543 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, 18 yaş ve üzerininin yüzde 57'sinin aşılandığını belirterek şunları söyledi:
"Bugün 50 Milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 Milyondan fazla: 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."
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