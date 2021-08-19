19 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 14 bin 743 kişi iyileşti, 216 kişi hayatını kaybetti.

SAĞLIK 19.08.2021, 21:27
19 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi. 

#aşı #doz #Vaka #pozitif #Sağlık Bakanı Fahrettin Koca #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 19 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Altay 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Karagümrük 1 3
6. Alanyaspor 1 3
7. Fenerbahçe 1 3
8. Konyaspor 1 3
9. Hatayspor 1 1
10. Antalyaspor 1 1
11. Göztepe 1 1
12. Kasımpaşa 1 1
13. Gaziantep FK 1 0
14. Adana Demirspor 1 0
15. Sivasspor 1 0
16. Başakşehir 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Rizespor 1 0
19. Kayserispor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 1 3
2. Eyüpspor 1 3
3. Menemenspor 1 3
4. Bandırmaspor 1 3
5. Manisa FK 1 3
6. Balıkesirspor 1 3
7. Adanaspor 1 1
8. Altınordu 1 1
9. Ankara Keçiörengücü 1 1
10. Bursaspor 1 1
11. Ankaragücü 1 1
12. Tuzlaspor 1 1
13. Samsunspor 0 0
14. İstanbulspor 1 0
15. Boluspor 1 0
16. Gençlerbirliği 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. Kocaelispor 1 0
Takımlar O P
1. M. United 1 3
2. Chelsea 1 3
3. Liverpool 1 3
4. West Ham 1 3
5. Everton 1 3
6. Brentford 1 3
7. Watford 1 3
8. Brighton 1 3
9. Leicester City 1 3
10. Tottenham 1 3
11. Aston Villa 1 0
12. Burnley 1 0
13. Man City 1 0
14. Wolverhampton 1 0
15. Newcastle 1 0
16. Southampton 1 0
17. Arsenal 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Norwich City 1 0
20. Leeds United 1 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 1 3
2. Sevilla 1 3
3. Barcelona 1 3
4. Atletico Madrid 1 3
5. Valencia 1 3
6. Cádiz 1 1
7. Levante 1 1
8. Mallorca 1 1
9. Real Betis 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Elche 1 1
12. Espanyol 1 1
13. Granada 1 1
14. Osasuna 1 1
15. Villarreal 1 1
16. Celta de Vigo 1 0
17. Getafe 1 0
18. Real Sociedad 1 0
19. Deportivo Alaves 1 0
20. Rayo Vallecano 1 0