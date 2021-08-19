19 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 292 bin 538 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 320 kişinin testi pozitif çıktı, 14 bin 743 kişi iyileşti, 216 kişi hayatını kaybetti.
SAĞLIK 19.08.2021, 21:27
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart." dedi.
Vaka sayılarının 20 binin altında kalması yeterli değil. Hızla daha düşük vaka sayılarına ulaşmak zorundayız. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyum şart. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/YHceLWklMC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021
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