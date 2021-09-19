19 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 213
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 19.09.2021, 19:22
Son 24 saatte 26 bin 398 yeni vaka tespit edildi, 213 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 160 kişi sağlığına kavuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 26.398. Yeni can kaybımız 213.
Vaka sayıları son bir haftadaki seyrinde devam ettiği takdirde, yüksek sayıda can kayıplarının önüne geçemeyeceğiz.
Tedbirler ve aşıyla istikrarlı bir düşüş sağlamalıyız. Son bir hafta bizi uyarıyor." dedi.
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