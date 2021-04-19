19 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 19.04.2021, 19:31 20.04.2021, 18:35
Türkiye'de son 24 saatte 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 319 oldu, 48 bin 947 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.
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|31
|57
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|31
|53
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|49
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|31
|47
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|31
|47
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|31
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|31
|39
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|31
|38
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|35
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|31
|34
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|31
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|31
|26
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|31
|8
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|32
|74
|2. M. United
|32
|66
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|31
|56
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|32
|55
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|54
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|36
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|32
|35
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|31
|33
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|32
|33
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|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
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|32
|14
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|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
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|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
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|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
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|31
|38
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|37
|12. Osasuna
|31
|37
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|31
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|31
|35
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|31
|31
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|31
|27
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|31
|27
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|30
|27
|19. Elche
|31
|26
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|23
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