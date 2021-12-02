2 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Aralık koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 385 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı.
192 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,73, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,44 olarak kayda geçti.
Aşı sayısı 120 milyonu geçti
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 314 bin 900'ü birinci doz, 50 milyon 550 bin 332'si ikinci doz, 12 milyon 278 bin 862'si üçüncü doz olmak üzere 120 milyon 640 bin 853'e yükseldi.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.
En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı, ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız. pic.twitter.com/DvYWrEojQh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 2, 2021
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