2 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 283

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti,

iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 004 oldu.