2 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 283

Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 02.09.2021, 18:41 02.09.2021, 22:14
2 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 283

Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 305 bin 047 koronavirüs testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti,

 iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 004 oldu.

#aşı #doz #koronavirüs #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P