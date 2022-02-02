2 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 92,56, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,49 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 142 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 142 milyon 348 bin 958'e yükseldi.

En az iki doz aşı uyulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: 100 binin 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri paylaşarak aşı uyarısını tekrarladı:

"İlk kez dün günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıktı. 100 bin gibi bir sayının bundan 6 ay, 1 yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı aynı değil. Vakalar genellikle Omicron kaynaklı ve hastalık hafif seyrediyor. Kişisel tedbirlere uyup, aşılarımızı yaptırarak bu tabloyu aşacağız."