20 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

SAĞLIK 20.08.2021, 19:24
20 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 15 bin 561 kişi iyileşti, 204 kişi hayatını kaybetti.

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