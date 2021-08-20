20 Ağustos koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, Aşı, Can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 20.08.2021, 19:24
Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 252 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 15 bin 561 kişi iyileşti, 204 kişi hayatını kaybetti.
Kayıplarımız var. Salgın hastalık bizi sevdiklerimizden zamansız ayırıyor. Dikkatli ve tedbirli olmalıyız. Aşı ile başaracağız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/a2EOUmGfAG— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 20, 2021
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|3
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|1
|0
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|1
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|1
|0
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|1
|3
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|0
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