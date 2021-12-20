20 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 351 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı.

176 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 497 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,32, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,49 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 124 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 684 bin 204'ü birinci doz, 51 milyon 202 bin 223'ü ikinci doz, 14 milyon 786 bin 162'si üçüncü doz olmak üzere 124 milyon 912 bin 525'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.