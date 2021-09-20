20 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 231
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 20.09.2021, 18:33 20.09.2021, 21:15
Son 24 saatte 27 bin 688 yeni vaka tespit edildi, 231 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 949 kişi sağlığına kavuştu.
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız.
Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik.." dedi.
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