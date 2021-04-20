20 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 20.04.2021, 18:35 20.04.2021, 20:35
Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 2895 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129’a yükseldi.
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|59
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|50
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|31
|61
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|31
|57
|5. İstanbulspor
|31
|57
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|31
|53
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|49
|8. Ümraniye
|31
|47
|9. Tuzlaspor
|31
|47
|10. Bursaspor
|31
|43
|11. Bandırmaspor
|31
|39
|12. Boluspor
|31
|38
|13. Balıkesirspor
|31
|35
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|31
|34
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|31
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|31
|26
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|31
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
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|55
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|31
|54
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|32
|50
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|31
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|44
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|41
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|31
|38
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|36
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|32
|35
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|33
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|32
|33
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|33
|27
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|31
|24
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|32
|14
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
|7. Real Sociedad
|31
|47
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|31
|38
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|31
|38
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|30
|37
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|31
|37
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|31
|36
|14. Valencia
|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
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|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
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|31
|26
|20. Eibar
|31
|23
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