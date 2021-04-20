20 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2895 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129’a yükseldi.