20 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 440 bin 183 koronavirüs testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı, 263 kişi yaşamını yitirdi.

Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız. pic.twitter.com/vuTZjORQh7