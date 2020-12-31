2021"sağlık çalışanları" yılı seçildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "2021 yılı tüm dünyada bizim teklifimizle 'Sağlık Çalışanları Yılı' kabul edildi" açıklamasında bulundu.
SAĞLIK 31.12.2020, 23:06
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Türkiye'nin 2020'de yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı verdiği mücadelede alınan tedbirlerin ve açılan sağlık kuruluşlarının yer aldığı video paylaştı.
Paylaşımında, koronavirüs hastalığına ismini 2019 yılının verdiğini belirten Koca, "Ancak o, 2020 yılını sosyal ve iktisadi hayatımızdan kopardı. 2021 ise tüm dünyada bizim teklifimizle Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı kabul edildi. Unutmayın, her geceden sonra bir sabah, her darlıktan sonra bir genişlik vardır" ifadelerine yer verdi.
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