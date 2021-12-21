21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 353 bin 152 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı.

187kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 532 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 91,36, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,56 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 125 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 708 bin 402'si birinci doz, 51 milyon 242 bin 632'si ikinci doz, 15 milyon 321 bin 143'ü üçüncü doz olmak üzere 125 milyon 761 bin 472'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.