21 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 260

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı.

260 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.