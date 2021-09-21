21 Eylül Türkiye'de koronavirüs tablosu! Günlük can kaybı 260
Son 24 saatte 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi, 260 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 361 kişi sağlığına kavuştu.
SAĞLIK 21.09.2021, 18:05 21.09.2021, 21:20
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 COVID-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı.
260 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 361 oldu.
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