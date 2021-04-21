21 Nisan koronavirüs tablosu! Vaka, Hasta, can kaybı sayısı ve son durum açıklandı
Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
SAĞLIK 21.04.2021, 18:32 21.04.2021, 19:39
Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 839 Kovid-19 testi yapıldı, 61 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 362 kişi hayatını kaybetti.
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|34
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|34
|52
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|51
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|31
|61
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|57
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|53
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|49
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|31
|47
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|31
|47
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|31
|43
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|31
|38
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|35
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|31
|34
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|31
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|31
|26
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|31
|23
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|31
|8
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|O
|P
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|74
|2. M. United
|32
|66
|3. Leicester City
|31
|56
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|32
|55
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|53
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|35
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|31
|33
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|32
|33
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|33
|27
|19. West Bromwich
|31
|24
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|32
|14
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|P
|1. Atletico Madrid
|31
|70
|2. Real Madrid
|31
|67
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|31
|64
|5. Villarreal
|31
|49
|6. Real Betis
|31
|48
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|31
|47
|8. Granada
|30
|39
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|31
|38
|10. Celta de Vigo
|31
|38
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|30
|37
|12. Osasuna
|31
|37
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|31
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|31
|35
|15. Getafe
|31
|31
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|31
|27
|17. Huesca
|31
|27
|18. Real Valladolid
|30
|27
|19. Elche
|31
|26
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|31
|23
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